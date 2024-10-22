«До слез трогательно»: разведенная Алсу представила публике сына, которого много лет скрывала

Певица Алсу, которая летом развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, идет дальше и продолжает выступать. Недавно артистка впервые за долгое время дала большой сольный концерт, на котором присутствовал и ее 8-летний сын, которого она много лет скрывала от публики. В личном блоге знаменитость поделилась кадром с Рафаэлем, назвав его «главным зрителем».

16 октября Алсу впервые за много лет выступила с большим сольным концертом с симфоническим оркестром. Мероприятие состоялось в Московском международном Доме музыки. На шоу появился и 8-летний сын певицы, которого она долгие годы скрывала от публики. Артистка опубликовала в соцсети фото с ребенком.

На снимке 41-летняя певица предстала в обнимку с Рафаэлем. Алсу отметила, что сын впервые был на ее концерте.

«Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Первый раз на мамином концерте», — написала Алсу.

Поклонники знаменитости с восторгом восприняли ее публикацию и оставили много теплых комментариев под постом.

«Милый мальчуган. Сколько любви и теплоты на фото», «Как он тобой гордится», «До слез трогательно», «На следующем концерте, может быть, его даже услышим!» — написали пользователи Сети.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее мы писали о том, что Алсу рассказала о жизни после развода с Яном Абрамовым.