Певица Алсу столкнулась с адвокатом Яна Абрамова Добровинским на красной дорожке

Певица Алсу столкнулась с Александром Добровинским - адвокатом бывшего мужа Яна Абрамова – на красной дорожке. Звездный юрист предположил, что «все ожидали метание молний».

Комментарий на этот счет он оставил в своем Telegram-канале.

«Так получилось, что мы с госпожой Алсу одновременно оказались на красной дорожке, и все, видимо, ожидали метание молний, но были разочарованы, потому что есть работа, а есть жизнь и человеческие отношения», - написал Добровинский.

Звезды посетили премьеру сериала «Дайте шоу». Она состоялась в кинотеатре «Октябрь».

У Добровинского интересовались, можно ли договориться о мирном исходе в случае Алсу и Абрамова. Он рассказал, что были разные ситуации, и сам адвокат может использовать любой подходящий вариант, который не будет идти вразрез с желаниями клиента.

«Мое кредо - чтобы всем было хорошо», - заключил адвокат.

Ранее Алсу заявила, что молодой человек может пригласить ее на свидание.