«Откуда все знают — пара они или нет?»: Алсу высказалась о помолвке Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Певица Алсу появилась на «Песне года» и прокомментировала новость о помолвке телеведущей Ксении Бородиной. Артистка поздравила знаменитость и отметила, что важно то, что происходит «наедине» между людьми, а не у всех на виду. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс» и публикует соответствующие кадры.

«Я ее поздравляю, она выглядит очень счастливой», — заявила Алсу.

Артистка также отреагировала на высказывания недоброжелателей Ксении Бородиной и ее возлюбленного Николая Сердюкова, утверждающих, что они не подходят друг другу. Алсу подчеркнула, что «абсолютно неважно», как выглядят отношения пары на публике, самое главное – «то, что происходит между людьми».

«Откуда они знают — пара они или нет? То, что происходит с людьми наедине, — вот, что самое главное. Как это выглядит для других — абсолютно неважно. Я видела их в жизни — очень счастливая, гармоничная пара», — отметила певица.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего экс-ведущая «Дома-2» столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Знаменитость дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее. Телеведущая и блогер не скрывали, что уже думали об официальной регистрации отношений, а на днях Ксения Бородина сообщила, что ее избранник сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Алена Водонаева высмеяла Николая Сердюкова, сделавшего предложение Ксении Бородиной.