НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 января 2025, 11:46
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«Любим бесконечно»: Алсу показала редкое фото с отцом

41-летняя певица Алсу показала редкое фото с отцом в его день рождения.
«Любим бесконечно»: Алсу показала редкое фото с отцом

© Starface.ru

Певица Алсу поздравила отца с днем рождения. В честь праздника она решила опубликовать редкое фото с ним, которое раньше не показывала поклонникам.

Прошлый год выдался для артистки довольно сложным. Она развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, и этот процесс сопровождался многочисленными скандалами. Пережить эти месяцы Алсу смогла благодаря поддержке близких. Отец и мать были на стороне певицы, за что она им очень благодарна.

В день рождения папы вокалистка разместила в своем блоге трогательный снимок с ним и отметила, как сильно его любит и ценит. Мужчине исполнился 71 год.

«Любим бесконечно»: Алсу показала редкое фото с отцом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«У моего любимого папы сегодня день рождения. Давайте пожелаем ему крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни. Нас у него много (четверо детей и 15 внуков), а он у нас один! Любим бесконечно», - написала Алсу.

Отметим, что родители певицы в браке уже 50 лет. Для Алсу они являются примером идеальной семьи, и она всегда мечтала построить такую же.

Ранее Алсу рассказала, за что ругает своих детей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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