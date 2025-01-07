«Любим бесконечно»: Алсу показала редкое фото с отцом
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Певица Алсу поздравила отца с днем рождения. В честь праздника она решила опубликовать редкое фото с ним, которое раньше не показывала поклонникам.
Прошлый год выдался для артистки довольно сложным. Она развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, и этот процесс сопровождался многочисленными скандалами. Пережить эти месяцы Алсу смогла благодаря поддержке близких. Отец и мать были на стороне певицы, за что она им очень благодарна.
В день рождения папы вокалистка разместила в своем блоге трогательный снимок с ним и отметила, как сильно его любит и ценит. Мужчине исполнился 71 год.
«У моего любимого папы сегодня день рождения. Давайте пожелаем ему крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни. Нас у него много (четверо детей и 15 внуков), а он у нас один! Любим бесконечно», - написала Алсу.
Отметим, что родители певицы в браке уже 50 лет. Для Алсу они являются примером идеальной семьи, и она всегда мечтала построить такую же.
Ранее Алсу рассказала, за что ругает своих детей.