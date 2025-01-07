«Любим бесконечно»: Алсу показала редкое фото с отцом

Певица Алсу поздравила отца с днем рождения. В честь праздника она решила опубликовать редкое фото с ним, которое раньше не показывала поклонникам.

Прошлый год выдался для артистки довольно сложным. Она развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, и этот процесс сопровождался многочисленными скандалами. Пережить эти месяцы Алсу смогла благодаря поддержке близких. Отец и мать были на стороне певицы, за что она им очень благодарна.

В день рождения папы вокалистка разместила в своем блоге трогательный снимок с ним и отметила, как сильно его любит и ценит. Мужчине исполнился 71 год.