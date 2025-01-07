Певица Алсу призналась, что ругает своих детей только за обман. Об этом она рассказала в шоу «ВКАТИТ».

Алсу воспитывает трех детей: 18-летнюю Сафину, 15-летнюю Микеллу и 8-летнего Рафаэля. По словам певицы, она старается не ругать своих детей, а ставить себя наравне с ними. Она также заявила, что ее дочери сейчас находятся в том возрасте, когда им хочется похулиганить.

«От того, что я им буду запрещать – они все равно это будут делать. Лучше я буду знать об этом. Я всегда говорю: "Я никогда, ни за что не буду вас ругать. Что бы вы ни натворили, что бы ни случилось в жизни, я не буду ругать, если вы ко мне придете и расскажете об этом"», — рассказала она.

При этом Алсу уверена, что ее дети делятся с ней если не всей информацией о своей жизни, то почти всей. Певица заявила, что будет ругать детей только за вранье.

Ранее мы писали о том, что мазут из танкеров добрался до элитной виллы певицы Алсу за 800 млн в Крыму.