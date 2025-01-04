Мазут из танкеров добрался до элитной виллы певицы Алсу за 800 млн в Крыму

Мазут из потерпевших крушение танкеров добрался до элитной виллы певицы Алсу, которую она хотела продать с бизнесменом Яном Абрамовым за 800 млн рублей. Сотрудники МЧС убирают жижу в Орловке в Крыму, но нуждаются в дополнительной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, нефтепродукт дошел до Балаклавы, Орловки и Любимовки. На пляже в Балаклаве есть единичные пятна мазута. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что это не масштабное загрязнение, с которым справятся волонтеры и специалисты.

Источник отмечает, что под Севастополем у певицы Алсу имеется вилла, которую 15 лет назад построил ее отец. Она располагается в элитном поселке Вязовая Роща. Ее, по сообщениям СМИ, пытались продать звезда и бизнесмен Ян Абрамов. В 2021 году они выставили цену в 800 млн рублей, но покупатель не нашелся.

Ранее мы писали о том, что песок с анапских пляжей будет токсичным еще минимум 10 лет из-за мазута.