Певица Алсу призналась, что носит панталоны с накладными ягодицами

Певица Алсу всегда выглядит безупречно. Она часто снимается и выступает на сцене. 39-летняя исполнительница отдает предпочтение элегантным платьям и классическим костюмам. Недавно она появилась на публике с изменившейся фигурой. Оказалось, что на брюнетке были панталоны с накладными ягодицами!

В таком виде артистка появилась в новогоднем выпуске шоу «Маска + Аватар». Алсу повторила свой знаменитый образ пчелы и решила еще раз порадовать зрителей. Напомним, что в прошлом сезоне звезде удалось запутаться всех членов жюри и дойти до финала.

Поклонники с трудом поверили в то, что в этом костюме была именно Абрамова. Артистке даже пришлось записать видео, чтобы продемонстрировать свои вокальные способности. Кроме того, она показала из чего состоит ее знаменитый костюм.

По словам звезды, ей пришлось носить не только маску на голове, комбинезон и крылья за спиной, но и панталоны с накладными ягодицами. Она в шутку назвала себя «жужелицей необъятных размеров».