«Должна оставаться старой!»: жену Гарика Мартиросяна взбесила помолодевшая Алсу

На днях певица Алсу опубликовала новую фотографию в личном блоге и рассказала, что снялась в новогодней комедии «СамоИрония судьбы». Для участия в проекте ей пришлось повторить свой образ из клипа на песню «Зимний сон», который вышел еще в 1999 году. Мимо снимка в неожиданном образе не смогла пройти супруга Гарика Мартиросяна.

На кадре, опубликованном в социальной сети, Алсу предстала в платье-свитере, светлом парике с двумя косичками и плюшевой игрушкой в руках. Поклонники отметили, что певица практически не изменилась за 23 года, и она все такая же красавица. Это подметила и Жанна Мартиросян. Она «напала» на подругу и заявила, что она должна оставаться старой. «Посмотрите, как помолодела Алсу. Раздражает, конечно! Все-таки старая подруга, должна оставаться старой», - написала женщина под постом.

Конечно, Жанна просто пошутила, и она счастлива, что ее подруга остается в такой прекрасной форме. Она призвала зрителей посмотреть «на эту блондинку» в Новогоднюю ночь в фильме «СамоИрония судьбы».

Ранее певица Алсу обеспокоила поклонников заявлением, что у нее появились проблемы с поиском мужа.