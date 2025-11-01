Певица Алсу появилась с вечерней сумкой в виде туфли за 550 тысяч рублей

Певица Алсу появилась с вечерней сумкой стоимостью 549 тыс. 990 рублей. Дорогой аксессуар артистка «выгуляла» на юбилее «Русского радио».

Алсу приехала на мероприятие в брючном костюме черного цвета. Волосы были убраны, а макияж сделали с акцентом на глаза. Образ дополняли длинные серьги, а также сумка в вид туфли.

Как сообщает Kp.ru, такой аксессуар только в черном цвете впервые появился два года назад. Клатч выпускает бренд Balenciaga. Сейчас появилась аналогичная модель в серебряном цвете.

Издание отмечает, что это может быть подарок нового спутника. Хотя и сама певица неплохо зарабатывает на гастролях и корпоративах.

Ранее сообщалось, что ее вилла в Севастополе подорожала с 800 млн рублей до 1 млрд. Недвижимость продают несколько лет, а владельцем значится отец Алсу.

Недавно на виллу нашелся покупатель, он оставил задаток. Однако из-за существенного повышения цены покупатель отказался от сделки.