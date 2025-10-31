Отец певицы Алсу продает виллу в Севастополе за 1 млрд рублей

Вилла певицы Алсу в Севастополе подорожала на 200 млн рублей. Стоимость недвижимости теперь составляет 1 млрд рублей.

Вилла исполнительницы расположена в коттеджном поселке «Вязовая роща» в селе Орловка. Саму Алсу там видели больше 10 лет назад.

Особняк выставили на продажу несколько лет назад. За это время цена не только не снизилась, но и наоборот выросла. В 2024 году за виллу просили 800 млн рублей, а теперь 1 млрд. Специалист по недвижимости объяснил рост цены инфляцией и изменениями в документах.

«Раньше часть участка, на котором расположен особняк, была в аренде. Теперь вся земля находится в собственности», - сообщил Kp.ru собеседник.

Риэлтор отметил, что все оформлено на отца Алсу – Ралифа Сафина. Также стало известно, что нашелся покупатель, готовый отдать за виллу 800 млн, он оставил задаток. Но когда дом подорожал, то покупатель отказался от сделки и ему вернули залог.

Ранее Алсу делилась, что ее бывший муж Ян Абрамов закрывал все вопросы, в том числе касающиеся быта и персонала. Исполнительница перестала гастролировать и призналась: супруг не хотел, чтобы она работала.