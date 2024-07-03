Певица Алсу после расставания с мужем заявила, что обладает большим терпением. Об этом стало известно в эфире шоу «Русские перцы».

В новом интервью артистка рассказала, что готова долго терпеть и идти на уступки, однако в какой-то момент у нее «наступает эффект бомбочки и вулкана».

«Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана. Пар выпустила, и мне хорошо», — высказалась знаменитость.

Также Алсу рассказала о новой песне «Я учусь не бояться». По словам артистки, композиция помогла ей пережить расставание с мужем. Она повествует об исцелении и умении идти дальше.

«Да, песня грустная. Она рассказывает о разлуке, но нужно исцелиться, и все будет хорошо. Нужно учиться быть сильной, счастливой, идти дальше», — сообщила Алсу.

Певица заявила, что в скором времени представит еще несколько композиций. Правда теперь Алсу решила отойти от грустных историй: она в поиске «веселого материала».

«Мне сказали: «Хватит страдать». Я в поиске веселого материала», — высказалась артистка.

Ранее сообщалось, что пророческий тост Иосифа Кобзона на свадьбе Алсу и Яна Абрамова сбылся спустя 18 лет. Подробности читайте в этой новости.