Певица Алсу показала редкое фото с непубличной дочерью, проживающей в США
Певица Алсу в личном блоге обратилась к старшей дочери Сафине и поздравила наследницу с 19-летием. Исполнительница хита «Зимний сон» показала редкий снимок повзрослевшей девушки, которая предпочитает вести непубличный образ жизни.
На снимке Алсу позирует вместе с Сафиной на фоне огромных воздушных шаров. Именинница и певица были одеты в домашнюю одежду, однако Алсу сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Сафина держала в руках букет розовых роз.
«Желаю тебе, моя девочка, чтобы в жизни всегда было место любви, верным друзьям, ярким мечтам и большим победам. Пусть Всевышний хранит тебя и ведет по пути счастья», — написала Алсу.
Она также назвала наследницу доброй, отзывчивой, умной и невероятно одаренной. Певица призналась, что гордится дочерью.
Напомним, Алсу родила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым троих детей: дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Старшие дочери Алсу уже окончили школу. Сафина будет изучать биохимию в одном из американских университетов. Микелла, которая ранее пыталась стать певицей как мама и запомнилась скандалом на шоу «Голос. Дети», в этом году стала студенткой юридического факультета Мичиганского университета.
