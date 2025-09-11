Певица Алсу показала редкое фото с непубличной дочерью, проживающей в США

Певица Алсу в личном блоге обратилась к старшей дочери Сафине и поздравила наследницу с 19-летием. Исполнительница хита «Зимний сон» показала редкий снимок повзрослевшей девушки, которая предпочитает вести непубличный образ жизни.

На снимке Алсу позирует вместе с Сафиной на фоне огромных воздушных шаров. Именинница и певица были одеты в домашнюю одежду, однако Алсу сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Сафина держала в руках букет розовых роз.

«Желаю тебе, моя девочка, чтобы в жизни всегда было место любви, верным друзьям, ярким мечтам и большим победам. Пусть Всевышний хранит тебя и ведет по пути счастья», — написала Алсу.

Она также назвала наследницу доброй, отзывчивой, умной и невероятно одаренной. Певица призналась, что гордится дочерью.