Певица Алсу подала еще один иск по бракоразводному процессу с Яном Абрамовым

Певица Алсу подала очередной иск по бракоразводному процессу с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Александр Добровинский.

По словам юриста, деление имущества бывших супругов продолжается. 20 января в Савеловском суде состоялось еще одно заседание по делу артистки и ее экс-мужа.

«У нас еще, оказывается, один суд, в кулуарах мне сказали. Все касается любви, любви к деньгам, одной женщины к (деньгам) своего бывшего мужа», - сообщил Добровинский в беседе с РЕН ТВ.

С началом процесса Алсу прекратила общение со звездным адвокатом Абрамова. Александр подчеркнул — они видятся на светских вечеринках, но певица «быстренько убегает». Он предположил, что вокалистка его просто «боится».

Отметим, что Алсу обиделась на Добровинского из-за заявлений о ее новой любви. Юрист делился с аудиторией, что певица уже наладила личную жизнь после развода. Однако эту информация сама артистка не подтвердила. А адвоката она обвинила в заказных статьях.

Ранее Алсу призналась, что обращалась к психологу из-за развода с Яном Абрамовым.