Певица Алсу объявила о переменах в жизни после развода с Абрамовым

Певица Алсу заговорила о переменах в жизни после развода с Яном Абрамовым. Как призналась артистка, сейчас у нее «новый виток», которому она сильно рада.

В мае вокалистка подтвердила слухи, которые уже давно обсуждали многие фанаты. Ее брак с бизнесменом распался. Подробностей она раскрывать не стала, но, как сообщали инсайдеры, супруги уже давно не жили вместе, так как Ян постоянно изменял жене.

Расставшись с Абрамовым, Алсу не впала в депрессию. Напротив, она погрузилась в работу и даже написала новую песню, посвященную разводу. В беседе с mk.ru певица рассказала, что у нее сейчас все хорошо, и она планирует и дальше развивать карьеру.

«У меня сейчас новый виток в жизни. Я возвращаюсь в полном объёме на сцену. Будут и гастроли, и выступления, и новые песни», - заявила вокалистка.

Как отметило СМИ, Алсу появилась недавно на светской премии и произвела там фурор. Ее признали на мероприятии «Мамой года».

Ранее Алсу подтвердила слухи о том, что ее брак распался из-за модели Анастасии Решетовой.