Опубликовано 21 ноября 2025, 15:221 мин.
Певица Алсу объяснила, почему у нее выпирает живот в обтягивающих платьях
© Starface.ru
42-летняя певица Алсу объяснила, почему у нее выпирает живот в обтягивающих платьях. Артистка опубликовала фото с калорийными сладостями, употребление которых сказывается на фигуре.
Соответствующий пост появился в личном блоге Алсу.
Артистка показала кадры из кафе. Алсу заказала большую чашку кофе и кусок торта.
«Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему. Но я не могу себе отказать», - написала она под снимками.
Ранее сообщалось, что Алсу встретит Новый год не на работе. Она будет дома или в ресторане с родными и близкими. Исполнительница говорит: хотя корпоративы – это прибыльно, она хочет провести время с детьми.