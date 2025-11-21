42-летняя певица Алсу объяснила, почему у нее выпирает живот в обтягивающих платьях. Артистка опубликовала фото с калорийными сладостями, употребление которых сказывается на фигуре.

Соответствующий пост появился в личном блоге Алсу.

Артистка показала кадры из кафе. Алсу заказала большую чашку кофе и кусок торта.

«Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему. Но я не могу себе отказать», - написала она под снимками.

Ранее сообщалось, что Алсу встретит Новый год не на работе. Она будет дома или в ресторане с родными и близкими. Исполнительница говорит: хотя корпоративы – это прибыльно, она хочет провести время с детьми.