Певица Алсу обрадовала поклонников возвращением в соцсети.

Певица Алсу на неделю ушла из соцсетей. Знаменитость призналась, что намеренно покинула своих фанатов на время.

«Это был хороший детокс от соцсетей и новостей. С новыми силами и идеями возвращаюсь к вам», — написала она.

Пост в соцсетях она сопроводила фотографиями образа с черной жилеткой и ярким макияжем. Многие подписчики Алсу похвалили ее внешность: «Как всегда неотразима», «Невероятная», «Вы как невероятно красивый цветочек», «Шикарная».

В комментариях под записью Алсу пообещала насыщенный на творчество 2025 год.

Напомним, певице Алсу 41 год. Она представляла Россию на «Евровидении» в 2000 году, тогда певица заняла второе место. В мае 2024 года знаменитость подала заявление на развод с Яном Абрамовым.

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