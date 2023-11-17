Певица Алсу неожиданно засветила татуировку на интимном месте

Популярная исполнительница Алсу вышла в свет в наряде с разрезами и неожиданно засветила татуировку на интимном месте. Внимательные поклонники заметили тату-надпись ниже груди у артистки. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Недавно певица побывала на мероприятии, организованном в честь дня рождения коллеги Юлии Ковальчук. Алсу выбрала для выхода в свет широкие черные брюки и топ с вырезами на талии. Благодаря необычному крою верха окружающие смогли разглядеть татуировку в виде надписи чуть ниже груди.