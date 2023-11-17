Певица Алсу неожиданно засветила татуировку на интимном месте
Певица Алсу показала татуировку-надпись ниже груди.
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Популярная исполнительница Алсу вышла в свет в наряде с разрезами и неожиданно засветила татуировку на интимном месте. Внимательные поклонники заметили тату-надпись ниже груди у артистки. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Недавно певица побывала на мероприятии, организованном в честь дня рождения коллеги Юлии Ковальчук. Алсу выбрала для выхода в свет широкие черные брюки и топ с вырезами на талии. Благодаря необычному крою верха окружающие смогли разглядеть татуировку в виде надписи чуть ниже груди.
В соцсетях появилось фото звезды с того вечера, но что именно написано на татуировке, неизвестно. СМИ пишут, что у исполнительницы до этого была лишь одна татуировка на теле – изображение Купидона на пояснице. Поклонники отметили, что артистка не такая уж и тихоня, как оказалось.
Ранее певица Алсу рассказала о предстоящих пластических операциях. Популярная исполнительница призналась, что нормально относится к филлерам и готова в будущем сделать пластическую операцию. 40-летней певице нравится ее возраст.