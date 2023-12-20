Певица Алсу не узнала Юрия Антонова на сцене: что случилось с музыкантом

Исполнительница Алсу рассказала, как не узнала музыканта Юрия Антонова. Девушка была участницей проекта «Дуэты» и вышла на сцену с мэтром, но не ожидала, что рядом с ней будет именно Антонов. Об этом сообщает aif.ru.

Алсу ответила на возражения о том, что участники проекта знают заранее, с кем будут исполнять дуэт. По ее словам, она действительно ничего не знает до момента выхода на сцену и ценит этот момент удивления.

На вопрос, насколько сложно угадать голос другого исполнителя в наушниках, певица объяснила, что из-за искаженного звука это довольно сложно, и часто приходится ориентироваться только на фразировку или акцент.

Артистка поделилась интересным случаем из последнего года, когда ей предложили исполнить песню Юрия Антонова «Зеркало». Она вначале согласилась, а затем услышав искаженный голос в наушниках, начала догадываться, что это сам Юрий Антонов. Этот момент стал для звезды настоящим счастьем.

«Спеть с такой легендой - это большая честь, радость и счастье. Он тоже обрадовался, потому что очень хорошо ко мне относится, по-отцовски, знает моих родителей, хорошо знаком с моим папой», – поделилась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Юрий Антонов получил серьезную травму на горнолыжном курорте.