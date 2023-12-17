«Лыжи расходятся»: Юрий Антонов получил серьезную травму на горнолыжном курорте

78-летний композитор, певец Юрий Антонов давно отказался от заграничных поездок. Артист предпочитает не выезжать за пределы страны. Но однажды он побывал на горнолыжном курорте, где получил серьезную травму.

Антонов признался, что упал во время катания лыжах. После этой поездки артист восстанавливался несколько недель.

«Просто у меня не все хорошо с вестибулярным аппаратом — лыжи расходятся», — цитирует артиста «Утро.ру».

В сезон простуд певец старается уделять больше внимания своему здоровью: он употребляет только качественные продукты, ест много зелени и гранатов.

«Гранат — это вообще лучший фрукт в мире. Он способствует улучшению здоровья человека, им и спасаюсь», — объяснил Антонов.

Напомним, певец Юрий Антонов отказался от участия в новогоднем концерте в Москве из-за проблем со здоровьем. В 2021 году композитор перенес операцию по замене сустава в ноге. Музыканта оперировали в частной клинике в Вене. Артист до сих пор находится в процессе восстановления.