Певица Алсу не смогла добиться запрета на выезд экс-супруга Абрамова за границу

Певица Алсу осенью прошлого года развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Однако экс-супруги продолжают делить имущество. На очередном заседании суд отклонил иск исполнительницы хита «Зимний сон», которая пыталась добиться запрета на выезд из России для предпринимателя.

Заседание состоялось 25 марта в Чертановском районном суде Москвы.

«Суд в столице отказал певице Алсу в удовлетворении административного иска об отказе временного ограничения должника права выезда из Российской Федерации по исполнительному производству», — пояснили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Артистка пыталась добиться запрета на выезд для Абрамова из России из-за его задолженности. В феврале Московский городской суд не нашел оснований, чтобы ограничивать передвижения бизнесмена.

В 2024 году артистка развелась с супругом с большим скандалом. По слухам, причиной расставания стали измены предпринимателя, однако Абрамов лично не подтверждал эту информацию. Разбирательства экс-возлюбленных все еще продолжаются — они делят совместно нажитое имущество. Но Алсу уже начала возвращаться в обычной жизни. Она посещает светские мероприятия, участвует в ТВ-шоу и дает интервью.

Ранее адвокат бизнесмена Александр Добровинский призвал прекратить «выдумывать небылицы» о разводе певицы с мужем.