Александр Добровинский призвал прекратить «выдумывать небылицы» о разводе Алсу

Адвокат Александр Добровинский сделал публичное заявление в адрес СМИ в связи с разделом имущества Алсу и Яна Абрамова. В своем Telegram-канале юрист призвал журналистов не распространять ложную информацию по делу о громком разводе певицы.

«Некоторые СМИ в преддверии самого громкого процесса по разделу имущества (Яна и Алсу Абрамовых) распространяют недостоверную информацию, в том числе от моего имени. Прошу всех успокоиться и дождаться слушания 21 марта 2025 года. Выдумывать небылицы, чтобы повысить свои охваты, уважающим себя СМИ неприлично», — высказался Александр Добровинский.

Представляющий интересы Яна Абрамова адвокат добавил, что за последние недели «не давал никаких комментариев и интервью». Александр Добровинский также попросил СМИ «уважать тишину, которую выбрали обе стороны».

Напомним, в 2024 году Алсу пережила расставание с мужем после 18 лет брака. В конце мая певица неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, несмотря на наличие троих общих детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Изначально совместно нажитое имущество экс-супругов оценивалось в более чем 10 млрд рублей. Ян Абрамов предлагал бывшей жене 2,5 млрд рублей в качестве компенсации, но та отказалась. Как утверждал Александр Добровинский, если сначала Алсу требовала лишь квартиру в «Триумф-паласе» за 300 млн рублей, то затем составила новый список требований и стала претендовать на половину семейных активов стоимостью 5 млрд рублей. Сейчас же, по словам юриста, сумма, которую будет делить пара, составит 20—30 млрд рублей, а бракоразводный процесс продлится «как минимум до мая или до сентября» 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Алсу продолжает «заваливать» исками Яна Абрамова после слухов о его изменах.