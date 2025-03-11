Певица Алсу назвала Земфиру* рок-легендой. Об этом сообщает Kp.ru.

Алсу посетила пресс-завтрак предстоящей премии телеканала Муз-ТВ. Певицу решили спросить, кого из отечественных артистов она считает легендами в поп-музыке, рэпе и роке. В итоге Алсу быстро вспомнила о нескольких артистах, а вот с роком вышла заминка.

«Поп легенда — Лев Лещенко. Ну, это эстрада-легенда. Рэп-легенда — Баста. Рок… И кто у нас рок? Я вспоминаю самых ранних участников. Мумий Тролль считается за рок? Нет, наверное. Земфира!* (признана иноагентом на территории РФ)», — заявила она.

Напомним, Земфира* уехала их России во Францию после начала СВО. Она возвращалась в Россию в середине 2024 года — тогда певицу заметили в стоматологической клинике.

Ранее мы писали о том, что Алсу заговорила о свадьбе после громкого развода.

*признана иноагентом на территории РФ.