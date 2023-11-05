Алла Пугачева вернулась в Латвию к Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает StarHit.

В минувшую пятницу стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Это был ее второй визит в Россию за последний год. До этого Примадонна приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина. Отмечается, что Пугачева приехала домой в замок в поселке Грязь.

Впрочем, о целях своего визита ни Пугачева, ни ее представители не рассказывали. Ходили слухи, что певица вернулась для того, чтобы оформить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми.

В России Пугачева надолго не задержалась, если верить социальным сетям Максима Галкина*, который выложил совместный с супругой снимок 5 ноября, они воссоединились в Латвии.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» - подписал фото юморист.

Отметим, что Галкин* предусмотрительно закрыл комментарии под публикацией.

Ранее мы писали о том, что Барецкий считает, что Галкина* сильно расстроило возвращение Пугачевой в Россию.

*признан иностранным агентом на территории России.