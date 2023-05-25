Певица Алла Пугачева публично поддержала Верку Сердючку после Евровидения

Шоумен Андрей Данилко рассказал о том, как Алла Пугачева заступилась за него после антирусского выступления на Евровидении в 2007 году. Об этом сообщается на сайте ОСН со ссылкой на интервью чешскому порталу vinegret.cz.

Напомним, что Андрей Данилко известен своим необычным персонажем. Он выходит на сцену в роли вульгарной проводницы поезда Верки Сердючки.

По словам артиста, Пугачева всегда была справедливой и боролась за свою позицию, даже когда его информационно атаковали в России. Данилко утверждает, что именно благодаря авторитету Пугачевой удалось сохранить Верку Сердючку в индустрии.

Знаменитость сообщил, что когда они вышли на сцену, то публика была потрясена, в том числе журналисты и представители телевидения.

«Я для них был своеобразной Бабой-Ягой. Пугачева не могла действовать иначе, она заступилась за меня, потому что это было в ее стиле», — подчеркнул Данилко.

Ранее сообщалось, что 49-летнему Андрею Данилко поставили диагноз.