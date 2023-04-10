На лечение потребуется целый год: 49-летнему Андрею Данилко поставили диагноз

У певца Андрея Данилко есть заболевание, которое потребует терапии в течение года. Об этом сайту PROZVEZD заявил врач-сексопатолог, клинический психолог Сергей Игнатенко, комментируя странную привычку артиста постоянно носить черную маску.

Примечательно, что Данилко надевает средство защиты исключительно на подбородок и только тогда, когда на нем повседневная мужская одежда. На сцене никакой маски нет.

Игнатенко объяснил, что у Данилко «трансвестизм двойной роли»: в таком случае человек переодевается не с целью получить сексуальное возбуждение, а по другим мотивам. Он обратил внимание на дисгармоничность артиста в плане личностного развития: певцу скоро исполнится 50 лет, но ни детей, ни семьи у него нет.

«Тут и без психологического образования становится понятно, что он не принимает свою мужскую часть… », - сказал врач.

Игнатенко констатировал, что у Данилко нарушена полоролевая идентичность.

«Безусловно, Андрею нужна помощь клинических психологов, сексологов для принятия своего телесного образа Я, коррекции самооценки и дальнейшего гармоничного развития не только как успешного артиста, но и как любящего отца, мужа», - утверждает специалист.

По его оценкам, на психологическую коррекцию уйдет год- добиться хороших результатов получится, если еженедельно заниматься с грамотным клиническим психологом.

Ранее Данилко рассказал о внешности певца Юрия Шатунова на последней встрече. Артист заметил, что он плохо выглядел.