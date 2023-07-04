Догадывались: найдено подтверждение возвращения 74-летней певицы Аллы Пугачевой в РФ

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Поговаривают, исполнительница хита «Арлекино» тоскует на чужбине, поэтому задумывается о скором возвращении в Россию. В новом интервью для издания mk.ru певицы Татьяна и Елена Зайцевы подтвердили подобную информацию.

По мнению Елены, все звезды, уехавшие из РФ, тоскуют по нашей стране, и Пугачева не является исключением. Татьяна поддержала мысль родственницы и заявила, что знаменитость «каждый день встает и думает» только о России.

«Будучи за границей, ты понимаешь, насколько сильно любишь нашу Россию», — пояснила Елена.

К слову, сама исполнительница хита «Арлекино» никак не комментировала сообщения о своем возвращении.

Ранее графолог Анна Самойленко описала характер певицы Аллы Пугачевой после анализа ее почерка. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой была названа причина пугающей худобы 56-летнего Филиппа Киркорова.