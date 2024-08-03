«Хотите меня видеть уже немощной?»: Галкин* напомнил о пророческих словах Пугачевой

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал песню Аллы Пугачевой, которую назвал актуальной. Об этом стало известно из соцсетей.

Муж Аллы Пугачевой разместил в своем блоге видеоклип на старую песню Аллы Пугачевой «Ничего я не хочу», которая вышла еще в 90-х.

В песне звучат следующие строчки: «Ничего я не хочу ни от кого уже. Все чего-то от меня хотят уже. Что ж вы ждете, не приходите на помощь мне уже? Иль считаете, что мне она уж не нужна? Иль хотите меня видеть уже немощной?».

Галкин* назвал песню актуальной и заявил, что о существовании трека ему напомнили фанаты Пугачевой.

«Тридцать два года назад Алла написала эту музыку и слова и спела эту песню, а как актуально звучит», — подписал ролик он.

Напомним, в конце июля Пугачева заявляла, что не планирует возвращаться на сцену, пока «где-то что-то стреляет».

Ранее мы писали о том, что критик Соседов рассказал о связях Аллы Пугачевой с бандитами.

*признан иноагентом на территории РФ.