Певица Алла Пугачева оставила комментарий под свежим постом Кристины Орбакайте. Артистка пришла в восторг от ролика дочери.

В личном блоге Кристины появилось видео с зимней прогулки по Литве. На нем певица позирует в зеленом пуховике, меховой шапке, сапогах и солнечных очках. Орбакайте сопроводила ролик песней Пугачевой «Озеро надежды». Звездная мама заметила публикацию и восторженно на нее отреагировала.

«Красавица моя», — написала Пугачева.

К слову, подписчики тоже эмоционально прокомментировали ролик Кристины, отметив ее стиль.

«Кристина всегда стильная, утонченная. Почаще выкладывайте свои ролики», — высказались поклонники.

Орбакайте не стала отвечать ни маме, ни подписчикам.

Ранее мы писали, что Дени Байсаров отказался бросать жизнь в России по просьбе Кристины Орбакайте. Подробности читайте в этой новости.

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