Певица Алла Пугачева не знает, что против нее подали иск на 1,5 млрд рублей

Певица Алла Пугачева ничего не знает об иске против нее на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила в беседе с сайтом «Абзац» директор артистки Елена Чупракова.

В середине сентября стало известно, что на Аллу Борисовну подали в суд после скандального интервью. Истцом выступил ветеран боевых действий Александр Трещев. Он потребовал, чтобы Пугачева выплатила ему 1,5 млрд рублей моральной компенсации, при этом все деньги он обещал перечислить ветеранам.

Несмотря на то, что новость распространили разные СМИ, а также интернет-паблики, информация об иске до Аллы Пугачевой не дошла.

«Алла Борисовна понятия не имеет ни о каких исках. Комментировать это я не собираюсь», - заявила директор артистки.

К слову, в беседе с порталом «Страсти» юрист Сергей Жорин делился, что шансов получить деньги у истца практически нет. А требование в выплате 1,5 млрд рублей он и вовсе назвал фантастическим.

Ранее замок Аллы Пугачевой в Грязи предложили передать РПЦ.