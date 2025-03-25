Певица Алла Пугачева не позвонила и не написала Киркорову после смерти его отца

Певица Алла Пугачева полностью проигнорировала смерть отца бывшего мужа Филиппа Киркорова. Артист Игорь Наджиев поделился, что исполнитель хита «Зайка моя» не дождался от экс-супруги ни звонка, ни сообщения.

О том, что Алла Борисовна не высказала соболезнования Филиппу, Наджиев узнал на поминках Бедроса. Он беседовал с продюсером Леонидом Дзюником, который признался, что Примадонна так и не вышла на связь с Киркоровым.

«Леонид мне сказал: „Ладно, она не приехала. Но я поинтересовался у Филиппа, было ли от Аллы Борисовны хотя бы смс или голосовое сообщение, в мессенджере хотя бы какие-то слова в утешение, в поддержку. Нет. Ничего не было. От слова совсем“», — рассказал Наджиев aif.ru.

Певец назвал поступок Пугачевой плевком в Киркорова. Он обратился к ней и напомнил, что она сама похоронила обоих родителей, поэтому знает, как это тяжело.

«Алла Борисовна, ты забыла, что ты называла его папой? И Бедрос тебе действительно ведь в отцы годен практически. Бог судья нашей беглянке», — заявил артист.

Отметим, что Алла Пугачева даже не прислала венок на могилу Бедроса Киркорова. На прощании были замечены цветы от многих отечественных звезд, но не от Примадонны.

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой вступилась за певицу.