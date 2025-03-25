Певица Алиса Мон призналась, что не состоит в отношениях и не ходит на свидания

60-летняя певица Алиса Мон сделала признание о личной жизни. Она рассказала, что не состоит в отношениях и не ходит на свидания.

Комментарий артистки приводит Ura.ru.

«За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу», - сообщила артистка.

Мон дважды была в браке, а после развода пока не встретила своего единственного. Певица не думает о серьезных отношениях: говорит, что у нее на лбу написано «Не подходи». Артистка не скрывает, что у нее был травмирующий опыт – мужчины обижали исполнительницу. Об этом она не желает вспоминать, боится, что «психосоматика сработает».

«Меня обидели, и обижали неоднократно. Я, честно говоря, не хочу об этом даже говорить», - поделилась Мон.

Она не исключает, что в жизни появится любимый человек. На этот счет певица говорит: «Как Бог даст».

Пока певица сосредоточена на работе. После участия в популярных ТВ-шоу концертов у Мон стало больше, и «график сейчас плотный».

Ранее исполнительницу подозревали в романе с 39-летним певцом.