Алису Мон заподозрили в романе с певцом на 21 год младше

Фанаты заподозрили 60-летнюю певицу Алису Мон в романе с артистом на 21 год моложе нее — 39-летним Константином Кожевниковым. Об этом сообщает Пятый канал.

Недавно знаменитость поучаствовала в откровенной фотосессии с Кожевниковым, чем и спровоцировала слухи о новых отношениях.

«Мне с ней очень комфортно. Она такая, знаете… Я говорю: «Алис, у тебя даже голос, как у ляли», — высказался об исполнительнице сам Кожевников.

Как признался Кожевников, их с Мон пути пересеклись во время записи совместной песни.

«Очень сложно найти в нашем мире сейчас человека, которого бы ты понимал, принимал и рядом с ним ощущал бы себя защищенным в плане того, что тебя не предадут», — поделился он.

Алиса Мон, в свою очередь, пока не комментировала слухи о новом романе.

Ранее продюсер Павел Рудченко оценил шансы Алисы Мон вернуться на сцену и повторить успех 90-х.