Певица Алиса Мон чуть не опоздала на концерт в Кремль из-за задержки в аэропорту

Российская певица Алиса Мон приняла участие в масштабном концерте в Кремле. На мероприятие она приехала с опозданием — из-за проблем с авиасообщением. «Мы застряли в Саратове на семь часов в аэропорту. Боялись, что мы не успеем», — приводит ее слова mk.ru.

Как отмечает издание, Мон выглядела подтянуто и энергично. На ролике из закулисья, опубликованном в Сети, слышно, как многие говорят певице комплименты и выражают восхищение ее внешним видом и формой.

Сама Мон, впрочем, не считает, что выглядит как-то особенно.

«Все должны так выглядеть. В этом ничего такого нет», — заявила она.

Ранее в беседе с сайтом «Страсти» известный продюсер рассказал, сможет ли Мон вернуться на сцену и повторить успех 90-х