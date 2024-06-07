Сможет ли Алиса Мон вернуться на сцену и повторить успех 90-х: мнение продюсера

На днях Маша Распутина и Лада Дэнс объявили о возобновлении карьеры. По мнению продюсера Павла Рудченко, у Алисы Мон тоже есть шансы на «фееричное» возвращение. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» продюсер заявил, что певица находится в хорошей форме и публика не утратила к ней интерес.

«Алисе Мон можно дать шанс вернуться на эстраду, тем более она неплохо выступала в шоу на ТВ. Я смотрел эти выступления, и они были очень достойные! У публики не пропал к ней интерес. Она — талантливая исполнительница, которая могла бы феерично вернуться, у нее есть все данные для этого», — высказался Павел.

Рудченко отметил, что в 90-е годы Алиса стала звездой благодаря «Алмазу». Именно этот трек принес ей народную любовь и популярность. По мнению продюсера, Мон остановилась на достигнутом, и это помешало дальнейшему развитию ее карьеры.

«Алиса Мон взлетела с песней «Алмаз», и ей нужно было дальше думать, что делать, а не останавливаться на достигнутом. Но это история всех артистов, обладателей одного хита. Чтобы держаться на высоком уровне, надо создавать коллаборации. Видимо, она стала популярна, прокатилась с гастролями и успокоилась. Надо было делать акцент на создании дальнейшего творчества. В этом ее ошибка», — заявил продюсер.

Многие артисты, чтобы возобновить карьеру, записывают треки с молодыми исполнителями. Однако продюсер считает, что этот путь не поможет Алисе вернуться на сцену.

«Я не знаю, с кем бы она могла записать трек из молодых артистов. К тому же молодежь ее не знает. Ей нужно вернуться, заявить о себе. Создание контента с молодыми певцами ни к чему не приведет: нужно понимать, для чего это делается, с кем это делается», — резюмировал Павел.

Полный текст сайта «Страсти» о судьбе Алисы Мон читайте в этом материале.