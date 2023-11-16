Певица Алена Кравец назвала причину страданий Примадонны за рубежом

Российская певица Алла Пугачева привыкла быть звездой на родине и в странах СНГ. Однако, оказавшись за границей, она страдает от потери бешеной популярности, заявила исполнительница Алена Кравец в беседе с порталом Утро.ру.

По словам певицы, ее возрастной коллеге приходится несладко за границей, где уже полно «молодящихся старушек». Весь ужас ситуации для Примадонны в том, что никто на улице даже не обернется ей вслед.

Кравец считает Пугачеву крайне самовлюбленным человеком. Это значит — она не потерпит, если о ней забудут. При этом певица понимает королеву российской эстрады по этому пункту.

«"Хоть бы одна каналья узнала меня, подошла за автографом или селфи!" — как-то посетовала звезда. И я, как артистка, ее прекрасно понимаю», — заявила Алена журналистам.

Ранее стало известно, что Примадонна вернулась на Кипр после поездки в Россию и Европу. Ее заметили в компании супруга во время прогулки по острову.