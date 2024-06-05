Певица Алена Апина впервые вышла в свет после пластики лица и похудения
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Певица Алена Апина вышла в свет и продемонстрировала изменившуюся внешность. В мае артистка решилась на пластику лица, на которую, предположительно, потратила четверть миллиона рублей.
Исполнительница пришла на премьеру фильма «Хозяин алтайских гор». На красной дорожке она позировала фотографам в вязаном светлом платье в пол и бежевом пиджаке. Фото с мероприятия Апина поделилась в личном блоге.
Напомним, что певица перед подтяжкой лица обратилась к хирургу, чтобы скорректировать фигуру. Сообщалось, что она сузила талию, увеличила ягодицы и бедра, а затем уже избавилась от второго подбородка. Теперь Алена следит за своей фигурой. А от морщин, как ее заверил врач, ее избавили «на всю жизнь».
Несмотря на то, что сама артистка осталась довольна своей новой внешностью, поклонники оказались не в восторге. В Сети ее раскритиковали за обращение к хирургу и отметили, что у нее теперь «перекошено лицо».
Ранее певица Алена Апина приехала на съемки сериала про группу «Комбинация».