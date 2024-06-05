Певица Алена Апина впервые вышла в свет после пластики лица и похудения

Напомним, что певица перед подтяжкой лица обратилась к хирургу, чтобы скорректировать фигуру. Сообщалось, что она сузила талию, увеличила ягодицы и бедра, а затем уже избавилась от второго подбородка. Теперь Алена следит за своей фигурой. А от морщин, как ее заверил врач, ее избавили «на всю жизнь».

Несмотря на то, что сама артистка осталась довольна своей новой внешностью, поклонники оказались не в восторге. В Сети ее раскритиковали за обращение к хирургу и отметили, что у нее теперь «перекошено лицо».

Ранее певица Алена Апина приехала на съемки сериала про группу «Комбинация».