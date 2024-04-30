Певица Алена Апина обвинила в краже голоса группу, перепевшую хиты «Комбинации»

Певица Алена Апина, начинавшая карьеру в популярной в конце 80-х годов группе «Комбинация», обвинила саратовский коллектив Russian Girls в краже ее голоса.

«Благодаря нашим голосам они стали популярными. Я молчала, потому что меня ввели в заблуждение», - сказала Апина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка обвинила композитора Виталия Окорокова в обмане. Якобы он заверил ее в том, что авторское право не распространяется на творчество до 91 года.

Кроме того, по словам Апиной, Окороков утверждал, что отдал песни «Комбинации» группе Russian Girls на безвозмездной основе, но на самом деле все это время получал дивиденды.

Последней каплей для певицы стало появление песни «Комбинации» в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом исполнительницы не получили никаких денег за это.

Алена Апина и экс-солистка «Комбинации» Татьяна Иванова решили через суд добиться справедливости. В свою очередь, Окороков заявил, что за ним стоит музыкальный лейбл и 50 юристов.

Ранее 59-летняя Апина показала лицо без макияжа и фильтров в ответ на критику своей внешности. Артистка призналась, что на премьере фильма «Дурные деньги» к ней подошла одна известная блогерша и сообщила, что ее внешний вид активно обсуждают соцсетях.