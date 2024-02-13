«Никому не желаю подобной участи»: Алекса вспомнила о разрыве Дайчева с невестой

Известная певица Алекса прокомментировала обвинения, что возлюбленный Вячеслав Дайчев бросил ради нее беременную невесту. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Я никому не желаю подобной участи... Если два взрослых человека не смогли договориться и сохранить свои отношения, моей вины в этом нет», - поделилась артистка.

Знаменитость отметила, что, когда партнеры искренне дорожат друг другом и любят, они всегда будут счастливы вместе. Она также подчеркнула, что нельзя удерживать любимого человека силой, поскольку подобное поведение является преступлением.

Напомним, Вячеслав Дайчев встречался с артисткой балета Филиппа Киркорова Александрой Сивковой. Несмотря на разрыв, мужчина приезжал в роддом к бывшей невесте и одним из первых взял ребенка на руки. Фитнес-тренер признавался, что не забывает о своем сыне, активно участвует в его воспитании и оказывает материальную помощь.

В 2021 году Алекса подарила Дайчеву дочь. Возлюбленные до сих пор официально не состоят в браке, однако планируют зарегистрировать свои отношения 17 февраля.

Ранее Алекса заявила, что готовится к свадьбе.