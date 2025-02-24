Певица Алекса впервые показала полупустые интерьеры особняка

Певица Алекса переехала в загородный дом, о чем рассказывала в начале февраля. Исполнительница организовала в особняке день рождения матери – на опубликованных кадрах видны полупустые интерьеры.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Особняк Алексы, предположительно, находится вблизи Москвы. Певица толком не показывала дом, а сняла заснеженный двор у коттеджа.

23 февраля она организовала праздник в честь дня рождения матери. Судя по публикуемым кадрам, в новом доме нет ничего лишнего, дизайн сделан в холодных тонах. Кухня выполнена в белом цвете, а полы в комнате – из мрамора.

Алекса украсила дом деталями – повсюду расставлены свечи и цветы в зеркальных вазах. Для матери заказали много воздушных шаров.

В гостиной заметны окна в пол. Из мебели установлен белый диван с пуфом, на стене висит телевизор. Не исключено, что звезда «Фабрики звезд» продолжит обставлять дом.

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