Певица Алекса продает рубашки по акции после новостей о долге мужа Дайчева

Певица Алекса продает рубашки по акции, чтобы заработать на новом бизнесе. Как сообщает Telegram-канал «Светский интроверт», бренд она открыла всего несколько месяцев назад.

Участница музыкального проекта «Фабрика звезд» не стала связывать свою жизнь с выступлениями на сцене, хотя на проекте выделялась среди других молодых людей. Алекса нравилась зрителям из-за своего стиля и романа с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати.

Девушка активно продвигала соцсети, открыла продажу украшений и совместно с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым снимала тренировки. Она решила подзаработать также на продаже одежды. В личном микроблоге Алекса публикует свои фото в рубашках, которые может приобрести любой желающий.

Исполнительница объявила, что продает рубашки по акции. Купив две, можно получить третью в подарок. Стоит все это 19 800 рублей.

«Как ее тренировки с мужем-тренером никто не покупал, так и ее рубашки приходится сбагривать по акции с нарисованными ценами», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Светский интроверт».

Ранее мы писали о том, что муж певицы Алексы задолжал налоговой 1,7 млн рублей. При этом в социальных сетях у мужчины все хорошо. Он транслирует подписчикам роскошную жизнь, демонстрирует дорогие вещи и выкладывает фото из путешествий.