Певица Алекса отметила с мужем четырехлетие дочери после поста о разводе

16 апреля певица Алекса отмечает четырехлетие дочери Адрианы. В важный день рядом были муж Вячеслав Дайчев и мама.

Семейные кадры появились в личном блоге экс-участницы «Фабрики звезд».

На кадрах Дайчев целует жену и дочь, держит Адриану на руках. Дом певицы украшен шарами, накрыт стол с красивой сервировкой. Именинницу в день рождения нарядили в пышное платье малинового цвета. Девочку ждал розовый торт, украшенный фигуркой медведя, а также кукольный домик в качестве подарка.

Алекса трогательно обратилась к дочери: «Я счастлива быть твоей мамой, ты даришь столько любви и тепла всем нам каждый день… Люблю тебя сильно-сильно».

Певица отметила непростой характер дочери, а также указала на ее рассудительность. Алекса пожелала ребенку быть здоровой и не переставать верить в чудеса.

Вечером для детей устроили праздник с анимацией. Именинницу поздравляла любимая героиня Адрианы – Эльза.

Ранее сообщалось о расставании Алексы с мужем. Соответствующая новость появилась в блоге певицы, но вскоре она заявила, что страницу взломали и сделали пост о разводе.