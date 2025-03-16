Алекса заявила, что злоумышленники взломали ее блог и написали пост о разводе

Певица Алекса прокомментировала появление в ее личном блоге сообщения о расставании с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Звезда «Фабрики звезд» накануне поблагодарила супруга за дочь и отметила, что далее каждый идет своей дорогой. Пост она сопроводила фотографией со свадьбы, которая состоялась в 2024 году.

Через несколько часов публикация внезапно исчезла, но Алекса хранила молчание. Сейчас же Алекса вышла на связь с поклонниками и пояснила, что якобы сама была удивлена новостям о разводе.

«Увидела новости, сама удивлена была про развод. Меня взломали. Сожалею, что многих ввели в заблуждение. Все хорошо, иначе и быть не могло», - написала Алекса и добавила смеющийся эмодзи.

При этом версия певицы вызвала у пользователей сомнения. Многие задались вопросом, зачем взломщикам понадобилось публиковать сообщение о разводе, да еще и со свадебной фотографией.

Стоит отметить, что после сообщения о разводе Алекса столкнулась с травлей в Сети. Пользователи напомнили блогерше, что она увела мужа у беременной невесты, а также запретила ему общаться с собственной матерью. «Бумеранг все-таки долетел?» - задались вопросом комментаторы.

Кроме того, пользователи сразу предположили, что Алекса специально придумала историю с расставанием, чтобы подогреть к себе интерес СМИ.