Певица Алекса нервно отреагировала на сравнения ее с Полиной Гагариной в своих соцсетях.

Выпускница «Фабрики звезд 4» поделилась с подписчиками новостями о скором выходе новой песни. Однако часть пользователей обратили внимание на то, что певица пытается быть похожей на Полину Гагарину.

«Внешне копия Гагарина», — написала подписчица.

Алекса не оставила без внимания этот комментарий и заявила, что не похожа на певицу.

«Я — это я! И я уникальна и не подражаю другим», — ответила она.

Многие подписчики также раскритиковали выложенный отрывок из песни: «Голоса нет, текст ни о чем», «Не цепляет песня. Ее не хочется переслушивать или добавлять в своей плейлист».

Напомним, Алекса вышла замуж за бывшего возлюбленного Полины Гагариной Вячеслава Дайчева. До этого фитнес-тренер состоял в отношениях с девушкой, которая была от него беременна. Однако перед родами он ушел от нее.

Ранее мы писали о том, что Алекса рассказала об общении с экс-участниками «Фабрики звезд».