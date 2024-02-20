Алекса после свадьбы познакомила мужа с Умаром Джабраиловым и призналась в любви

Певица Алекса, недавно вышедшая замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, встретилась с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Артистка познакомила супруга с ним и рассказала об этом в соцсетях.

Некоторое время назад выпускнице «Фабрики звезд» приписывали роман с бизнесменом. Она опровергала это и говорила о дружбе с Джабраиловым. Их новая встреча состоялась спустя 12 лет.

«Умар, люблю тебя всем сердцем!... Я рада, что спустя 12 лет мы наконец встретились», - рассказала Алекса на своей странице в соцсетях.

35-летняя артистка сообщила, что бизнесмен является «очень теплым другом» для родителей и нее самой.

«А также сегодня мы познакомились всей семьей и теперь ждем, когда прилетит папа, когда мы соберемся все вместе. И это замечательно. Жизнь вносит свои коррективы. И спустя время мы наконец-то встретились. Все встало на свои места», - поделилась Алекса

Она охарактеризовала Джабраилова как человека «с большим сердцем», «доброго, чистого и искреннего».

В ноябре 2023 года телеведущая Ксения Собчак встретилась с Джабраиловым и сделала с ним интервью. Некогда обоих связывал бурный роман, несмотря на большую разницу в возрасте.