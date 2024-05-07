Певца Валерия Меладзе вместе с женой засняли во время выступления в Америке. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Валерий Меладзе активно гастролирует по миру — 5 мая певец выступал в Майами. В концертный тур Меладзе отправился не один, а вместе со своей женой Альбиной Джанабаевой.

Несмотря на слухи о том, что супруги якобы расстались после ссоры, они продолжают появляться вместе. Так, Меладзе вывел Джанабаеву на сцену во время исполнения хита «Притяженья больше нет». Интересно, что в этот момент на экране демонстрировался клип на песню с участием Веры Брежневой.

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. Супруги воспитывают трех детей: Константина, Луку и Агату.

Ранее мы писали о том, что певица Вера Брежнева отдыхает на их с Константином Меладзе вилле в Италии.