Певец Жека рассказал о романе с бэк-вокалисткой после самоубийства жены

Шансонье Жека (настоящее имя Евгений Григорьев) впервые публично прокомментировал свои отношения с бэк-вокалисткой Аленой Егоровой. Это первая связь музыканта после трагического ухода из жизни его супруги Елизаветы Крапивиной два года назад. Об этом сообщает StarHit.

58-летний артист сообщил, что их роман с Аленой длится около полугода. Девушка уже больше года работает в его коллективе. По словам Жеки, они с избранницей не торопятся с созданием семьи.

«Мы не стремимся создать ячейку общества, ценим то, что нам хорошо вместе», — поделился певец.

Пара совмещает работу и личную жизнь, например, недавно они вместе выступали на корпоративе в Таиланде.

Музыкант также представил новую возлюбленную своим детям — дочери Марии и сыновьям Глебу и Всеволоду от предыдущих браков. По его словам, ребята восприняли Алену без негатива.

«Она постепенно налаживает с ними дружеские отношения», — добавил Григорьев.

Напомним, летом 2023 года жена певца Елизавета Крапивина покончила с собой. После ее смерти Жека нашел в квартире прощальные записки. Трагедия оставила их с дочерью Машей, которой на тот момент было 11 лет, одних. Певец отмечал, что девочка стойко перенесла потерю и стала главной помощницей по дому.

