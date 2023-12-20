Певец ЮрКисс объявил о завершении карьеры, об этом сообщает Газета.Ru.

Сын медиаменеджера Владимира Киселева Юрий Киселев рассказал о том, что намерен завершить карьеру певца. По словам музыканта, он принял это решение после переосмысления своей деятельности.

Впрочем, перед уходом ЮрКисс намерен выпустить свой первый и последний альбом в карьере. Он также поблагодарил поклонников за поддержку и понимание.

«У всякой историй, как самой хорошей, так и самой плохой рано или поздно наступает конец. Последнее время много думал о своей жизни и о творческом пути. В итоге я пришел к однозначному выводу: история ЮрКисс подошла к своему логическому концу», — рассказал он.

Напомним, Юрий Киселев начал свою карьеру в 2012 году, выпустив первую песню. В активном продвижении творчества музыканта ему помогал отец. Так, уже в 2013 году ЮрКисс принял участие в Международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга», организатором и руководителем которого является Владимир Киселев. В 2015 году музыкант получил статуэтку премии «Золотой граммофон», руководителем которой также является его отец.

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