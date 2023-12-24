Певец Юрий Лоза пожаловался на возросшие тарифы ЖКХ, об этом сообщает Pravda.Ru.

В своих соцсетях музыкант рассказал, что обеспокоен повышением тарифов на коммунальные услуги, которые обещают в новом году. По словам Лозы, он и без этого заплатил за последний месяц на две тысячи рублей больше, чем обычно.

«Это получается, что недавнее тихое подорожание было и не подорожание вовсе, а разминка, раз о нем не оповещали — настоящее ждет нас после нового года! Я думаю, так можно смело рапортовать о выполнении обязательств по социальным программам: не хватает денег — поднимаются тарифы. Красавцы», — прокомментировал новость певец.

В комментариях под записью поклонники музыканта поддержали его недовольство: «Инфляция — это любимый способ политиков спрятать свои промахи», «Спасибо Вам, Юрий. Вы редкий человек. Очень хороший и правильный».

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