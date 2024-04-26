«Это теперь не россияне»: Юрий Лоза прокомментировал намерение Хаматовой вернуться

Юрий Лоза заявил, что Хаматова вынуждена критиковать Россию из-за жизни в Латвии. Об этом он рассказал aif.ru.

Певец Юрий Лоза прокомментировал слова Чулпан Хаматовой, которая допустила свое возвращение в Россию. По словам музыканта, Хаматова является заложницей ситуации — она критикует Россию из-за того, что живет в Латвии.

«Они должны соответствовать той идеологии, которая культивируется в стране. Есть же прекрасная русская пословица: с волками жить — по-волчьи выть. Если Хаматова будет сейчас, живя в Риге, говорить по-другому, раскается прилюдно и начнёт признаваться в любви к России, что будет?» — задался вопросом он.

Лоза допустил, что Хаматова действительно хочет вернуться домой, однако до конца утверждать об этом, не зная ее истинных намерений, не стоит. Певец также заявил, что нужно меньше обращать внимание на уехавших из России артистов, так как они стали гражданами других стран.

«В сотый раз повторяю: это теперь не россияне, так зачем нам о них думать? Нам что, больше головы нечем занять? Других проблем у нас нет, кроме как что там сказала очередная уехавшая артистка?» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Лоза приравнял уехавших в США бардов Никитиных к камбоджийцам и мадагаскарцам.