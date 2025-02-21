Певец Юрий Антонов объяснил, почему редко посещает мероприятия

Певец Юрий Антонов объяснил, почему редко посещает светские мероприятия. 80-летний мэтр признался в интервью «7Дней.ru», что просто любит тишину.

19 февраля у исполнителя хита «Поверь в мечту» был день рождения. Он позвал друзей и коллег на банкет, который организовал лично. Он считает, что такие важные задачи может доверить только себе.

«У меня нет помощников, я все сам. Понимаю, что только я могу договориться, сделать. Потом, мне такой человек не попадался, кто бы мог помочь, я же не очень общительный. Так сложилось. Есть друзья, близкие, звонят мне часто. Но сказать, что их много, нет, я не скажу так. Знакомых очень много, а друзья — дело изысканное, штучное», – поделился Антонов.

Звезда признался, что редко бывает на светских мероприятиях. Это связано не со скрытностью или волнением – все дело в том, что артист любит домашнюю обстановку и тишину.

«У меня дома тишина, покой. Меня это очень устраивает. Летом вообще благодать, ботанический сад просто. Огромные деревья по 40 метров высотой — дубы, сосны, ели... Для меня сейчас главное в жизни — тишина. Потому что, когда я спускаюсь к себе в студию, там звуки, колонки, гитары играют. Поднимаюсь наверх — тишина, спокойствие, класс!» – объяснил исполнитель.

Ранее мы писали о том, что певец Юрий Антонов пожаловался на боль в ноге после трех операций.